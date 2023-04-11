自然利率也可稱為「中性利率」（neutral rate），即利率達到中性水準時不會助長或限制經濟增長，通膨也能維持穩定。

IMF分析師表示，因全球主要央行正在對抗通膨，所以利率目前處於高點，但是當通膨得到控制時，已開發經濟體的央行可能放寬貨幣政策，並將實際利率帶回到疫前水準。

該組織將發布最新的「世界經濟展望」報告，而這份研究是其中的一部分。

IMF表示，所謂的「自然利率」，是既不會刺激也不會阻礙經濟活動之貨幣政策的支柱，在已開發經濟體，自然利率將保持在低點，而在新興市場將進一步下降。

如果IMF的看法準確的話，這表示國家財政壓力將減輕，因為政府能以較低的成本舉債。但這也意味著，一旦未來經濟放緩促使央行們將利率調降至零，這些央行、尤其是已開發國家的央行，可能不得不再次依賴購買債券等策略。

IMF表示其分析顯示目前的高利率「可能是暫時的」。一旦利率正常化並回落到先前的低水準，當經經衰退的夠嚴重，就可能迫使央行轉向他們在疫前10年所採用的相同策略，例如資產負債表政策和前瞻性指引。

部分經濟學家認為這場大流行病導致自然利率轉而走高，逆轉了全球化等有助於保持低借貸成本的力量，並使政府債務創下歷史高點。

IMF表示情況可能已經改變，該組織並表示，包括朝減碳經濟的轉型等發展可能造成的影響仍有待觀察。