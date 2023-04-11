分析師表示，今日台積電雖跌，幸好有鴻海及聯發科等大型權值股走升，支撐台股走勢急拉向上。目前加權指數月季年線全數呈現多頭排列，量能是否能逐步增加，將成後市表現關鍵。

盤面上，台積電(2330)首季營收低於預期，今日開低跌幅在1%以上；重電概念股喊燒，中興電(1513)大漲逾7%，晨盤衝至109.5元，再創今年新高價，華城(1519)飆漲停、東元(1504)、士電(1503)漲幅3%以上；三星減產記憶體，記憶體族群樂翻天，威剛(3260)、晶豪科(3006)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、十銓(4967)全數聯袂揚升；富鼎(8261)董事會將吸引五大巨頭進駐，股價高漲5%以上；達興材料(5234)3月營收月增近3成，股價飆鎖漲停；長榮(2603)3月營收終結連7黑，股價小漲。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，隨著長假過後資金逐步回流，股市動能可望回升，從技術面分析，三大指數以傳產指數表現最佳，站穩短中長天期均線之上，其次是電子指數僅小幅位於5日均線下方，惟4月將進入第一季財報法說，預料市場仍會偏保守以對，並以個股表現為主，指數將於高檔震盪。

廖炳焜分析，台股表現從年初以來在全球股市中名列前茅，甚至遇到3月下旬的全球金融風險事件時，回檔亦有限，雖然短線萬六近關情怯，但多項利多有利後市多頭動能，包括3月中下旬以來外資持續買超、適逢股東會前兩月，融券須全數回補等。

廖炳焜表示，從技術線型來看，加權指數目前月季年線全數呈現多頭排列，若量能逐步增加，為底部挹注強勁支撐，將有利多方攻勢延續，建議投資人趁指數拉回時分批買進，順勢掌握台股下半年的向上行情。