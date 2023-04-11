到底在看什麼？一名駕駛日前在擎天崗停車場準備倒車進停車位時，明明已拉下車窗轉頭往後看，車尾仍直直撞向後方車頭，畫面曝光千人笑翻，網友猛酸駕駛技術說「這轉頭是在轉一種感覺的喔」、「一定是A柱的問題」、「現在神車的境界已經到了無車之境嗎」。

臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」曝光事發畫面，該輛深藍色轎車在北市陽明山上擎天崗停車場準備倒車進停車位時，駕駛拉下車窗轉頭往後看，但沒想到車尾仍直直往後方一輛銀色轎車頭撞去，駕駛發現撞上後趕緊往前駛，又慌張地下車查看，全程都被一旁轎車的行車紀錄器拍下。

一名駕駛日前在擎天崗停車場準備倒車進停車位時，明明已經駛拉下車窗轉頭往後看，車尾仍直直撞向後方車頭，畫面曝光讓千人笑翻。（翻攝自臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」）

畫面中該名駕駛明明以將頭伸出車窗外查看後方，還是撞上後方轎車，撞擊位置離車位幾乎有半個車位距離，原PO分享畫面笑說「笑死！這樣也能撞，20230402擎天崗停車場」，影片吸引上千人按讚，200多則留言，網友說「沒倒車顯影也有雷達吧？真的覺得蠻扯的」、「這轉頭是在轉一種感覺的喔」。

也有網友留言「所以他到底在看什麼」、「這也差太遠了吧」、「想換後保桿很久了」、「以為後面那格空的膩」、「出門時，這時候副駕駛就很重要了」、「撞好用力欸…感覺很認真在看後面，可是到底在看什麼」、「是時候表演真正的技術了」、「一定是A柱的問題」、「現在神車的境界已經到了無車之境嗎」。