中共因抗議「蔡麥會」於8日至10日發動環台軍演，立法院朝野黨團稍早發布共同聲明，譴責中共造成區域緊張，嚴重破壞國際秩序。行政院副院長鄭文燦11日指出，若中國希望畫下新的紅線，或是試探台灣的底線，對區域安全沒有任何幫助；他強調，台灣要保護自己、訴求和平，兩岸之間任何歧見都不該用戰爭手段解決。

鄭文燦上午出席「未來城市淨零轉動－台灣城市淨零治理論壇」活動前受訪，他指出，蔡英文總統代表國家出訪友邦走進世界，讓世界看見台灣，這是過去慣例，也是台灣的正當權利，中國以此藉口舉行環台軍演，不會得到國際社會的支持，「若中國希望畫下新的紅線，或是試探台灣的底線，對區域安全沒有任何幫助。」

鄭文燦說，感謝國軍、海巡弟兄捍衛台灣領海領空，保持沈著、冷靜，不畏懼也不挑釁，將獲得國人支持，而中國也在進行認知作戰，希望影響輿論，但國軍、海巡弟兄3天全程監控，也把紀錄讓國人看到，希望大家一起支持他們的努力，表達最高敬意。

「我們最重要的是保護自己。」鄭文燦強調，希望和平成為唯一選項，兩岸之間任何歧見，都不應該用戰爭手段來解決，台灣不會侵略任何人，台灣只想保護自己。