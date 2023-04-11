為解決國內長期的缺藥問題，衛福部今宣布成立「藥品供應通報處理中心」，公布多項預防缺藥因應措施，其中包含整合西藥、中藥、罕見疾病藥品等多個缺藥平台，推動國產學名藥與及早監測缺藥事件等，盼能藉由跨部門合作處理以穩定國內藥品供應。

衛福部表示，藥品短缺已是全世界面臨的議題，為強化我國藥品穩定供應機制，成立跨部門的「藥品供應通報處理中心」，其組織架構由衛福部長薛瑞元擔任召集人，衛福部次長王必勝擔任副召集人，平台採專人專責及跨司署合作，底下包含食藥署、中醫藥司、醫事司、健保署、國健署、疾管署等6單位，強化橫向溝通。

由於上述6單位分別管理「西藥供應資訊平台」、「中藥供應資訊平台」、「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」、「公費疫苗及傳染病用藥之供應等五大平台」，因此衛福部強調，藥品供應通報處理中心上路後，將全面進行整合。

衛福部指出，「藥品供應通報處理中心」上路後，除既有藥品通報短缺案件之處理外，還會強化防缺藥政策，包含推動國產學名藥、強化跨部門主動監測等具體作為，如有跨司署之藥品短缺情事，將透過跨部門合作的方式來穩定藥品供應。

食藥署表示，上月已請相關公協會針對近期仍缺藥的個別廠牌重新通報，也請藥品輸入業者每月都要與國外廠商確認6個月內輸入時程與數量，國產業者則要確認6個月內原物料庫存與到貨時程，如有不足需速至平台通報，食藥署也會定期公布前2周的通報情形。

至於藥品如因匯率或成本變動等因素，導致健保支付價格不敷成本，健保署指出，廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準，向健保署提出重新核價之建議，健保署將在3個月內重新核價。