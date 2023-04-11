負責國際事務的美國財政部副部長夏包（Jay Shambaugh）表示，美國不尋求在經濟上與中國脫鈎，或以任何方式限制中國的增長。

綜合媒體報導，夏包在活動上發表講話稱，拜登政府仍致力與中國保持暢通的溝通管道，以避免可能導致衝突的誤判。

夏包指出，華盛頓有時需要採取有針對性的國家安全行動，並且始終會抵制中國的不公平經濟做法，但兩國之間的經濟關係仍有很大空間可以發展，這對兩國都會有利。

夏包接受外媒訪問時表示：「我們偶爾會對中國採取的不同經濟政策有意見，而且我們會永遠捍衛美國的經濟利益，但是我們絕不會試圖通過任何方式把這兩個經濟體完全分開。」「這既不實際，也不符合我們的利益。」

夏包稱，美國財政部官員本周將與中國官員進行會談，強調兩國需要合作，以解決全球一些重大挑戰，例如氣候及債務問題。他認為，迅速地處理貧窮國家的債務問題非常重要，因不希望其他國家會長期陷入債務困境。