第三屆中國國際消費品博覽會暨全球消費論壇10日在海南海口開幕，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰發表視頻致詞時表示，大陸消費市場容量大、梯次多、有縱深，是快速增長的立體化複合型超大規模市場，將堅定推進高水準對外開放，進一步放寬外資市場准入，依法保護外商投資權益，營造更優良的營商環境。

他表示，誠摯歡迎更多跨國企業深耕中國市場，擴大在華投資，與大陸經濟同成長共發展。

根據新華社引述何立峰所說，大陸國家主席習近平高度重視中國國際消費品博覽會，將立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，著力推動高品質發展，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，不斷激發超大規模市場潛力。同時大陸消費市場規模穩步擴大、升級步伐明顯加快，消費在擴大內需、促進經濟發展中的作用持續增強，有力推動了國內國際雙循環的相互促進。

何立峰指出，也將著力擴大內需，著力恢復和擴大消費，著力增加優質商品和服務供給，繼續擴大優質消費品進口，大力宣導並積極推動綠色低碳消費，進一步發揮消費對經濟發展的基礎性作用。