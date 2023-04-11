世界第一艘無人機航母「安納杜魯」號（TCG Anadolu）周一（10日）正式服役

土耳其海軍幾十年來的夢想終於成真，世界第一艘無人機航母「安納杜魯」號（TCG Anadolu）周一（10日）正式服役。而專家說，它可望改變遊戲規則。

綜合外電報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，70%利用國內資源，耗時7年打造而成的兩棲突擊艦「安納杜魯」號對境內國防工業來說，無疑是個轉捩點。此外，他強調，「安納杜魯」號是世上第一艘滿載武裝無人機的軍艦。

而相關設計更動，是為了仍在研製的「旗手」（Bayraktar）-TB3武裝無人機，還有「紅蘋果」（Kizilelma）輕型無人戰機。

「安納杜魯」號是在土耳其伊斯坦堡的塞德夫（Sedef）造船廠打造，長231米、寬32米，除了無人機外，還能搭載直升機。而艦上的武器、戰鬥管理、電戰、紅外線搜索和追踪、光電搜索、雷射警告和魚雷防禦系統，以及雷達等，都是當地開發研製的。