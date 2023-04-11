大陸環台軍演昨(10日)晚間宣布結束。昨天整天單日創下共機及共艦有史以來最多數量侵擾紀錄。軍演演結束後，國防部上午表示，昨晚至今並無共機侵擾，僅剩8艘持續在臺灣周邊海域活動，國軍仍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據日本防衛省資料顯示，山東艦艦載戰機和直升機在7至9日期間，總計進行約120次起降，戰機起降約80架次、直升機起降約40架次。國防部官員也證實，中共航艦山東號在10日，就有15架次艦載機殲-15，飛進我東南空域。
大陸環台軍演昨(10日)晚間宣布結束。昨天整天單日創下共機及共艦有史以來最多數量侵擾紀錄。軍演演結束後，國防部上午表示，昨晚至今並無共機侵擾，僅剩8艘持續在臺灣周邊海域活動，國軍仍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據日本防衛省資料顯示，山東艦艦載戰機和直升機在7至9日期間，總計進行約120次起降，戰機起降約80架次、直升機起降約40架次。國防部官員也證實，中共航艦山東號在10日，就有15架次艦載機殲-15，飛進我東南空域。
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