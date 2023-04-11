桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今（11）日清晨發生大火。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳日前才被小偷偷走十幾萬，今天凌晨又發生大火。（圖取自麻辣鍋店臉書／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今（11）日清晨發生大火，建物為挑高鐵皮結構，現場大火引發大量濃煙，內部廚房被燒得精光。不僅如此，據了解，該間店前幾天才遭到小偷行竊，店內現金十幾萬不翼而飛，連監視器電腦主機都被偷，警方仍在擴大調查中。

位於八德區中華路的麻辣鍋餐廳，消防局於今天凌晨5時48分接獲民眾報案，抵達現場發現該建物為地上1層挑高鐵皮結構，起火層也位於1樓，餐廳內廚房爐具、餐桌遭大火燃燒損壞，燃燒面積25平方公尺，初估財損約2萬元，消防人員在50分鐘內將火勢撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍有待調查釐清。

屋漏偏逢連夜雨，該間麻辣鍋餐廳日前在臉書粉專貼出店內遭小偷行竊的貼文，老饕紛紛直呼「好衰！」、「真的要去拜拜」、「沒有跟人結怨吧？」。對此八德警方證實，麻辣鍋餐廳曾在9日被偷，店內有十幾萬現金不見，連監視器檔案存放的電腦都被偷走，因此目前找不到監視器畫面，還在擴大調查中，店主則稱「沒有與人有重大結怨」，初判火警應與失竊無關。