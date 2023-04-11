普生表示，3月三大項目動能活絡發酵，一舉推升營收刷新歷年同期次高水準。其中，3月精準檢測試劑業務銷售提振，包括歐洲、中東等地區良好檢測試劑產品需求，帶動客戶對A／B／C／D肝炎、HIV等多樣常規產品訂單下單力道皆穩定回升。

此外，旗下「oh care歐克威爾」自有品牌受惠波力救援小英雄聯名兒童口腔保養系列等產品推出效益展現，並持續擴大實體、線上知名通路合作業務模式。與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品接單表現亦穩定增加。

展望今年，普生指出，精準醫療成為各國關注的焦點之一。持續完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，藉此深化精準檢測服務業務營運動能，加速新款試劑產品研發推出，拓展新款核酸檢測設備業務。

此外，深化循環腫瘤細胞計量監測服務（CellBio TM）與多家醫院及診所緊密合作與普及，包括與富邦人壽異業結盟提供保戶「新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測」及「腫瘤標記檢測」等健康檢測服務。