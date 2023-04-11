美股10日上漲，市場消化休市期間公布的就業報告，以及等待本周將公布的銀行財報與CPI、PPI等通膨數據；工業股領漲，通訊服務類股則是下跌，韓國三星電子宣布減產，激勵費城半導體指數上漲1.8％。

道瓊工業平均指數4月10日終場上漲0.30％（101.23點）、收33,586.52點。

那斯達克指數下跌0.03％（3.60點）、收12,084.36點。費城半導體指數上漲1.80％（55.21點）、收3,126.97點。

統一投顧指出，前美國財政部長桑默斯表示，聯準會這波升息循環接近尾聲，加上3月非農就業人數及失業率數據表現佳，在通膨降又無硬著陸風險下，使得市場投資氣氛轉為正向。

本周CPI等通膨數據持續公布，預期大幅下降的數據，對降通膨將有正面助益。產業面上，Google計劃整合人工智慧（AI），生成式AI題材不斷，加上三星減產，有助記憶體買盤增溫，科技股預期買盤延續。

台股技術面多頭架構不變，有機會挑戰萬六關卡，持續推薦趨勢題材族群，如AI及高速運算、伺服器代工、DDR5記憶體、新能源概念、車電相關、餐飲及高股息殖利率概念股。