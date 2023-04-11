大陸觀察者網11報導，中國常駐聯合國代表團網站美東時間10日消息，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在安理會武器裝備出口問題公開辯論會發言，呼籲停止利用武器出口干涉他國內政。

耿爽稱，當前全球軍貿規模不斷擴大，地區軍備競賽日益抬頭，不負責任的武器出口愈演愈烈，國際和平與安全面臨巨大風險與挑戰。中方認為：

第一， 要切實執行常規武器軍控進程法律文書和機制安排。為規範軍貿行為，國際社會經過長期不懈努力，推動制定了《聯合國輕小武器行動綱領》《識別與追查文書》《武器貿易條約》《槍支議定書》等重要文書，建立了「聯合國常規武器登記冊」等重要安排。會員國應有效加強武器出口管控。

第二，要高度關注武器裝備出口對衝突本身和衝突後局勢的影響。常規武器持續非法流入戰亂衝突地區無異於火上澆油。要精準設計安理會制裁，在執行相關武器禁運同時，保障衝突當事國國防和軍隊建設的需要，並防止武器流入非法武裝和恐怖分子之手。

第三，要堅決反對利用武器出口服務地緣政治私利。中方呼籲各國，特別是軍事大國，履行自身國際義務，採取負責任的武器出口政策，停止利用武器出口干涉他國內政。不得不指出，某個軍事大國實行鬆散的武器出口管理制度，長期向非國家行為體轉讓軍品。2019年該國撤銷簽署《武器貿易條約》。2022年該國武器出口總額占全球的近40％，可謂一家獨大。該國對外開展核潛艇合作，轉讓武器級高濃鈾。該國背棄在外交公報中所作承諾，挑戰他國主權，縱容分裂勢力，不斷升級軍售。凡此種種，無一不是在製造對立，輸出動盪，推進地緣戰略，挑動緊張局勢，必須加以抵制。

第四，要大力推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。去年四月，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，主張各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀和安全不可分割原則，共建持久和平、普遍安全的世界。這一倡議也為常規軍控進程和武器裝備出口管控指明了方向。

耿爽強調，中方在武器出口方面一向採取慎重、負責態度，只與主權國家開展常規軍貿合作，不向非國家行為體提供武器。明確要求軍品接受國政府提供最終用戶和最終用途證明，承諾未經中方同意不向第三方轉讓從中國進口的武器。中方於2020年加入《武器貿易條約》，並已啟動加入《槍支議定書》國內批准程序，這充分體現了中方堅定捍衛多邊軍控進程、維護國際和平與安全的決心和誠意。中方願與國際社會一道，繼續為建設一個持久和平、普遍安全的世界，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。