國賓大飯店連續3年與聯合利華飲食策劃合作的「名廚領航培訓計畫」，媒合特殊境遇青少年參與由國賓廚師團隊規劃的「一個月、一領域」的3個月密集班培訓課程，讓青少年透過與主廚貼身互動的機會，不僅挖掘潛藏的烹飪技能，更透過聯合利華贊助的丙級考照培訓以及國賓大飯店提供的就業機會，串聯現在的興趣與未來的職涯規劃。

自3年前聯合利華飲食策劃主動找到國賓的主廚團隊，希望藉由飯店專業廚師團隊的資源，以手把手教學烹調實作的方式分享經驗，期能幫助青少年探索廚藝領域發展的興趣，進而成為餐飲業中的明日之星。在經過兩年的合作後，由國賓大飯店行政總主廚林建龍率領的國賓廚師團隊將「名廚領航培訓計畫」的課程內容收斂聚焦丙級考照的方向，除了原本的中餐、西餐外，更涵蓋了中式點心的製作，透過活動說明會與現場實作的教授課程中，分享了餐飲職涯之路、廚藝基礎實作、餐飲衛生作業等，讓學員體驗飯店業廚房作業的不同的面貌。

過去兩年的培訓中，因屢屢看到原本生澀害羞的學員們在課程中都有令人欣喜的蛻變，不僅積極的與主廚們互動、提問，更透過分組的烹調作業任務，自發的融入團隊的作業模式，展現營運廚房中相互合作的精神，協助彼此完成指定任務。

培訓期間也有跨區通勤的學員每每要經3、4趟的轉乘，遠從三芝往返板橋通勤上課，即使下課後到家已是午夜，也從未缺席各項課程安排。更有第一屆的林姓學員在這個計畫的推動下，於去年九月開始到國賓大飯店的天母中餐廚房任職。

國賓大飯店行政總主廚林建龍表示：『國賓一直堅信除了烹調技藝與味道傳承之外，以自身的能力來回饋社會也是公司與國賓持續追求的目標。自早年的育幼院義煮、八斗子的海港永續海洋活動到近年的名廚領航培訓計畫，從一次性義煮的「授人以魚」到培訓計畫中透過互動引導的「授人以漁」，這種模式上的轉變不僅使我們能持續，也穩定的投入社會公益，也因為這個計畫，我們看到了資源貧瘠的少年們在培訓過程中展現驚人的積極與用心，也更堅定了我們持續推動「名廚領航培訓計畫」的信念。』

活動發起人聯合利華飲食策劃的業務經理梁文政表示：『起初在活動籌備的路上不但充滿了不確定，也曾遇到許多質疑的聲音，但是慶幸起初小小的想法在各方積極協助推動下，能帶來巨大的影響力』。國賓大飯店與聯合利華飲食策劃團隊共同用行動證明，企業在追求營收的持續成長時，更肩負龐大的社會責任。透過培訓課程希望可以提供資源相對匱乏的年輕學子拓展更開闊的視野，不僅發現未來更多的可能性，並透過產業相關的公益，帶領餐飲產業持續向上提升，肩負更多社會責任，邁向永續發展。