有「台版富士山」美譽的苗栗加里山，是熱門登山路線，近來卻發現，山區有大批垃圾，髒亂不堪。當地賽夏族人發起淨山，足足花了3天時間，清出許多垃圾。農委會林務局呼籲山友守護山林，不過垃圾內容物較特殊，反引起網友討論。

位在苗栗的加里山，海拔約2220公尺，小百岳之一，登山步道全長3.2公里，來回需6至8小時，因山形像日本富士山，故有「台版富士山」稱號。

賽夏族人主動淨山，清理加里山步道周邊。（翻攝林務局-森活情報站臉書）

「這樣的山林，您忍心嗎」，林務局在臉書PO文，指加里山有蓊茂柳杉人造林及闊葉林，林下更有許多蕨類及耐蔭性物種，每到假日，登山步道總是吸引不少人潮，但人潮帶來垃圾潮，沉積多年的垃圾掩蓋了山林。

由賽夏族人組成的農業合作社「里山賽夏 PakaSan」，派出7人淨山，整整清了3天，清出一大堆垃圾，最後全用人力背下山。網友看到照片直呼誇張，怎麼會深山裡清出這麼多垃圾，「台灣人素養真的很差勁」。

不過也有網友提出質疑，因垃圾包括大量塑膠袋、寶特瓶、雨鞋，還有一大箱褐色玻璃瓶，甚至有安全帽、桶裝沙拉油等，「看起來是工寮拆除後留下的，不像一般登山的人會帶的東西」。

淨山隊花了3天時間，把清出來的垃圾背下山。（翻攝林務局-森活情報站臉書）