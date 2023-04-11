花蓮一名從事載運煤炭的賴姓司機，今凌晨駕駛聯結車行經花蓮港區聯外道路轉彎處時不慎衝出路面，直開開上臨港線的鐵道上，車輛橫放鐵軌，車頭更直撞一旁水泥柱，畫面相當驚險，所幸當時無貨運列車經過，駕駛僅頭部、手部些微擦傷，無生命危險，否則後果不堪設想。

花蓮港警總隊保安隊長蔡士良表示，花蓮港從事載運煤炭的賴姓司機，今天凌晨12點10分許，駕駛聯結車，行走花蓮港區聯外道路，行經花蓮港1號管制前約100公尺轉彎處時，不明原因衝出路面，開到一旁的鐵軌上，造成左手及頭部有些微擦傷，無生命危險，車輛在凌晨2點50分許拖離現場。

由於當時連結車直接橫放鐵軌上，且車頭直撞一旁景觀橋的水泥柱，場面相當驚險，所幸深夜無貨運列車經過，賴男幸運的與死神擦肩而過，不過隔開聯外道路跟鐵軌的圍欄、鐵路的高壓電線基座及水泥柱均有毀損，目前花蓮港務分公司已派員評估損害部分。

警方表示，經查，賴男酒測值為0，正在了解事故是否因疲勞駕駛造成，以釐清肇事原因。