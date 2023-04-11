內湖槍擊案有鬼！槍手扮外送員開15槍 掛假車牌落跑

北市內湖區康寧路三段75巷186弄內，10日晚間22時21分驚傳槍響，警方獲報到場，發現一名51歲王姓男子左小腿中彈，緊急將他送醫治療，並在現場拾獲15顆彈殼，槍手變裝騎車前往犯案的監視器畫面曝光，警方正循線追緝中。
民眾昨晚先聽到有吵架聲，後來即聽到一連串疑似槍擊聲，嚇得趕緊報警，警方到場後將受傷的王男送往三總，並派員前往戒護。醫院檢傷後發現王男左小腿間有4個傷口，無生命危險，今天凌晨5時許進行手術，警方表示，目前手術仍在進行中，王男尚未清醒，因此還無法詢問案發原因。
警方調閱周邊監視器，發現嫌犯來去時都著黑色服裝，騎乘懸掛變造車牌的機車到場後，變裝換上外送員的外套，與王男發生爭吵後即掏槍朝其腿部開槍，隨即騎車逃離現場。
警方在現場共採獲9mm彈殼15顆，由鑑識中心帶回採證化驗，另槍擊現場血跡分佈，亦完成記錄及採證。目前已成立專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，全力查緝犯嫌到案。
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