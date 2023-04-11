為推動大專學生雙語化學習，教育部補助財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）研發辦理「培力英語能力檢定測驗」（BESTEP)，，測驗對象為全國大專校院在學學生，第一次考試9月舉行，6月起開放報名。

「培力英檢」今年9月首推口說、寫作測驗，12月接續推出聽力、閱讀測驗，提供專屬大專學生的英語能力評量。首次測驗採到校專案方式辦理，受測對象為參與雙語計畫學校學生，由教育部與學校確認報考學生人數後，再由學校洽語測中心辦理，測驗費由教育部補助。

「培力英檢」為首度針對國內大專校院學生研發之學術英語導向之能力檢測，著重評量通用學術英語及高教學習情境之英語溝通能力，程度對應CEFR A2至B2。

語測中心說，培力英檢主要目的為評量大專校院學生英語文能力及回饋學術英語教學，預計每年施測兩次，期望透過兩次測驗結果了解學生經過學校英語課程輔導後的英語文能力發展，以追蹤學習成效，測驗結果也可用於協助學生在修習全英語（EMI）課程前，了解自己的英語能力。

教育部於2021年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」（BEST計畫），不僅希望大專校院整體提升學生英語能力，也針對標竿大學與標竿學院設定目標，即2024年時，至少有25％的大二學生，其英文能力在聽讀說寫達到CEFR B2以上程度；2030年時，則至少有50％的大二學生達到CEFR B2程度。

語測中心研發長吳若蕙表示，「培力英檢」歷經兩年之研發，於2022年9月完成預試，共邀請15所大專校院逾千名學生參與。預試結果顯示測驗試題難易度適中，能有效區分學生程度。

吳若蕙說，「培力英檢」是常模參照測驗，不論考生程度高低都考同一試卷，不需分級報考。每位學生作答由二位評分老師評閱。口說、寫作測驗總分各為360分，成績報告上提供多種回饋協助考生了解各分項能力的表現，含各部分得分、達成率、CEFR對應級數。