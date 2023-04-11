為反對浪費、保障國家糧食安全，大陸國家發展改革委10日公佈《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，從8個方面提反餐飲浪費工作落實落細，包括嚴格明碼標價、推行明白標量、減少宴會餐飲浪費等，更強調對宴會套餐，特別是酒店宴會套餐與單桌1500元（人民幣，下同）以上（不含酒水）套餐實行重點監管。

據該《公告》提出，餐飲企業應嚴格落實明碼標價規定，向消費者明示所提供餐飲及服務價格。提供宴會套餐的，應標明套餐內各菜品價格，有折扣的應標明折扣；禁止餐飲企業設置最低消費，並推動餐飲企業標示菜品主要食材分量或數量、標示建議用餐人數等。

大陸農業農村部食物與營養發展研究所副研究員盧士軍說，明碼標價和明白標量的落實落地，在保障消費者明明白白消費的同時，也有助於引導消費者適量點餐、減少浪費。

該《公告》也明確指出，要減少宴會餐飲浪費，承辦宴會的餐飲企業應嚴格遵守反食品浪費要求，適量合理搭配宴會菜單，並明白標量。而承辦宴會的餐飲企業與消費者簽訂宴會服務合約時，應單獨列出反餐飲浪費條款。

而相關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1500元以上（不含酒水）宴會套餐更會實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費與最低消費等。