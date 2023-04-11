立法院去年12月16日三讀通過《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》，公務人員個人專戶退撫新制將在今年7月1日上路，考試院也啟動組織改造，立法院今三讀通過包含「考試院組織法」、「銓敘部組織法」、「公務人員退休撫卹基金管理條例」等3項修正案、「公務人員退休撫卹基金管理局組織法」的立法，以及「公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例」的廢止法案。

為因應考試院功能業務與組織調整，以及配合公務人員個人專戶退撫新制即將實施，修正考試院組織法，由現行二部二會架構將調整為「二部一會」，退撫基金監理會業務整併至銓敘部，並成立監理司，職掌新制儲金的監理業務，退撫基金管委會也將改制為局，採首長制。

在院長游錫堃敲槌後，立法院11日院會三讀通過公務人員退休撫卹基金管理局組織法草案。（姚志平攝）

組織改造修正重點，包含銓敘部成立監理司，職掌退撫基金、公保準備金及個人專戶新制儲金的監理業務；基於首長專業化的考量，隸屬於銓敘部並由部長兼任主任委員的公務人員退休撫卹基金管理委員會，改制為首長制的公務人員退休撫卹基金管理局，以追求基金長期穩健的投資績效，並同步調整考試院組織法及銓敘部組織法，使其準用中央行政機關組織基準法的體例。