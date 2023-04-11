Can we get another moment for these two artists at work pic.twitter.com/gkhAqmdy08 — New York Mets (@Mets) April 11, 2023

紐約大都會11日在主場迎戰教士，這是「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）與達比修有的強投對決，結果大都會5比0完封教士。薛爾瑟5局只被敲1安摘下第2個勝投，達比修6.1局被打5分吞敗，還遇到兩支非常邪門的內野安打。

薛爾瑟此戰表現回穩，但用球數偏多，投完5局用掉97球退場。他登板面對首個打者就用掉7球，結果四壞保送，在國民時期的老戰友索托（Juan Soto）更是棘手，索托本就不愛出棒，一上來就用掉薛爾瑟9球，也是四壞保送，總計索托兩打席消耗掉15球。

達比修則是用球精簡，投完5局還不到80球，因此繼續投到第7局。他運氣實在很差，該局先被敲了二壘打之後，吉尤梅（Luis Guillorme）短棒突襲到三壘方向，教士三壘手馬恰多（Manny Machado）盯著球在三壘邊線上滾動，依經驗判斷會滾出界外，沒想到球滾了半天就是不出去，停在邊線內側成為安打！

更詭異的是尼多（Tomas Nido）在該局也打了內滾，這球又是在三壘邊線上慢慢滾，達比修和主審都跑去看，馬恰多仍舊是在等它出界，最後又是界內球，再計安打1支！這兩球讓達比修也沒心情投了，被總教練換下場，後面大都會林鐸（Francisco Lindor）二壘打撈走兩分，都記在達比修頭上。