前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌在局長任內不實核銷首長特別費，拿10張發票詐取2萬2656元，被北檢依貪汙等罪起訴，另陳信瑜涉嫌將3張在台北市政府內購買的牛肉麵、便當等物品報公帳，北檢認為這3張發票價值低廉，且是市政府內消費，從寬認定屬於公務支出，不起訴陳信瑜，台灣高檢署駁回北檢職權再議，因此陳信瑜這3張數百元發票核銷部分，確定不算貪汙。

陳信瑜因涉嫌在北市勞動局長任內不實核銷首長特別費，連自家食材、女兒外套、家人吃火鍋都報帳，總計詐取10筆共涉貪2萬2656元；另陳涉嫌洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，北檢上月依貪汙、洩密、偽造文書等罪起訴她。

陳2020年4月7日花1131元買養樂多、紅酒、甜奶酒、八角、肉桂粉等食材；翌日買打拋豬肉飯、沙拉、溫泉蛋、牛肉蔬菜、冷藏烤地瓜共184元；事後以「慰勞同仁餐飲」核銷。

同年4月12日陳花8290元購買女保暖長版防潑外套、童保暖連帽外套給自己及女兒，卻以「贈高市國際家具發展協會理事長禮物」核銷。

同年4月17日陳到火鍋店消費1539元，指示祕書以「與局長室同仁用餐」核銷。4月29日以5844元買落建、膠原飲、淨皙精、葡萄籽、減壓鞋墊、染髮霜、洗髮乳，以「因公贈禮」報帳。

同年5月10日陳母親節到高雄聚餐1208元，指示祕書以「請局長室同仁吃飯」核銷。5月24日陳休假回高雄與丈夫等家人用餐4017元，以與台灣石油工會副理事長、中石化工會理事長餐敘報帳。2021年10月28日陳休假消費627元，以「與市政顧問餐敘」核銷。總計陳以10張發票詐取2萬2656元，涉嫌貪汙罪。

不過，陳信瑜不只這10張發票報銷有問題，調查局懷疑她另於2020年間在台北市政府的消費的牛肉麵、便當的3張發票，不實核銷首長特別局費。據了解，陳信瑜辯稱，這些食物及物品是給同仁使用，但檢調約談相關證人時，證人均否認曾使用這些食物或物品，與陳女說法不符。

但檢察官認為，這3張發票金額合計數百元，均在台北市政府內消費，且價值低廉，從寬認定這3張發票屬於公務支出，今年3月間以貪汙罪嫌不足，將陳信瑜不起訴處分，並依職權送台灣高檢署再議。

台灣高檢署經審核後，認同北檢的法律見解，以北檢再議無理由，依法駁回北檢職權再議。因此陳信瑜這3張數百元發票核銷部分，確定不算貪汙。