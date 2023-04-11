大陸央視新聞11日報導，受冷空氣大風影響，預計4月11日8時至12日8時，新疆南部、內蒙古大部、甘肅東部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽中北部、江蘇、上海、湖北北部、黑龍江西南部、吉林中西部、遼寧中西部等地有揚沙或浮塵天氣。其中，內蒙古中東部等地的部分地區有沙塵暴，內蒙古中部局地有強沙塵暴。

大陸沙塵暴藍警北京等十餘省區市揚沙或浮塵天氣。圖為內蒙古四子王旗沙塵暴紅色預警。（大陸央視）

北京昨天風沙再起，夜間大風、沙塵天氣增強，北京市氣象台升級發布大風黃色和沙塵暴黃色預警訊號。據中國天氣網消息，今天白天，北京風力較強，陣風可達8至9級，並伴有沙塵，大風黃色和沙塵暴黃色預警信號生效中，需注意防範。

大陸沙塵暴藍警北京等十餘省區市揚沙或浮塵天氣。圖為內蒙古四子王旗沙塵暴紅色預警。（大陸央視）

大陸氣象台提供防禦指南：

1.做好防風防沙準備，及時關閉門窗；

2.注意攜帶口罩，紗巾等防塵用品，以免沙塵對眼睛和呼吸道造成損傷；做好精密儀器的密封工作；

3.把圍板、棚架、臨時搭建物等易被風吹動的搭建物固緊 妥善安置易受沙塵暴影響的室外物品；

4.由於能見度較低，駕駛人員應控制速度，確保安全。