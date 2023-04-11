傳不爽被開除 美肯塔基州銀行員工直播持槍濫射 5死8傷

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一名25歲銀行雇員今天在工作地點持槍殺害5人，並傷及8人，攻擊過程還連線直播上網，隨後遭警方擊斃。

綜合法新社與路透社報導，警方表示這名槍手為25歲白人男子史特強（Connor Sturgeon），他去年以全職員工身分加入老國民銀行（Old National Bank）位於路易維爾市中心的分行。

警方於當地時間今天早上8時38分接獲銀行槍案通報，3分鐘內趕抵現場。代理警長葛文-維拉羅爾（Jacquelyn Gwinn-Villaroel）今天下午在記者會上表示，凶嫌史特強對員警開槍，警方隨即反擊將他擊斃。

葛文-維拉羅爾表示，槍手「選擇的武器是步槍」，但沒有具體說明這是否就是美國槍擊案中常被作為凶器的那種攻擊性武器。

Instagram母公司Meta發言人告訴法新社，公司「正在接洽執法部門，並迅速移除早上這起悲劇事件的直播內容」。

目前尚未掌握凶嫌犯案動機，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述執法消息人士說法表示，史特強剛被告知將遭到開除。

葛文-維拉羅爾指出，傷者中有3人情況危急，包括一名日前才從警校畢業的26歲員警頭部中彈，還有另一名員警受傷。

警方表示，遇害者為40歲的巴瑞克（Joshua Barrick）、63歲的艾略特（Thomas Elliot）、45歲的法默（Juliana Farmer）和64歲的圖特（James Tutt）。

根據紐約時報，目前尚不清楚第5名遇害者、57歲的艾克特（Deanna Eckert）是否在該銀行工作。根據警方，她最初在槍擊事件中倖存下來，但於今晚宣告死亡。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會上一度哽咽表示自己認識部分遇害者，包括這間銀行的資深副總裁艾略特。

貝希爾說：「他教我如何幫助建立我的法律職涯，幫助我成為州長，在當一位好爸爸方面也給予我指點，是這個世界上我最常交談的對象之一。」

根據槍手史特強的職業社群網站領英（LinkedIn）頁面，他從2018年到2020年的3個暑假在這間銀行擔任實習生，去年以投資組合專員身分成為全職員工。葛文-維拉羅爾指出，史特強先前與路易維爾警方並無接觸。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，2023年迄今已有超過4900人淪為槍枝相關暴力亡魂，今天這起槍擊案是這場槍枝危機中的最新事件。

在華府敦促國會議員打破多年僵局、採取行動對付槍枝暴力的總統拜登，在這起最新「毫無意義」的殺戮事件後表示沮喪。

拜登在推特（Twitter）上寫道：「太多美國人正在為無所作為付出生命的代價。共和黨人何時才要在國會裡採取行動保護我們的社會大眾？」