在中共結束三天環台軍演之後，白宮再次表態，中國看來是在「對沒有必要反應的事情做出反應」，美國正在密切注意中國的軍事演習，也有充分自信與信心在地區備有足夠資源與能力，以保護美國在印太地區的國家安全利益。白宮還表示，美國總統拜登期待在適當時機，再次與中國國家主席習近平通話。

美國之音報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）星期一在白宮例行記者會上被問到了中國軍演造成台海緊張升級的問題，並詢問拜習通話可能性。

柯比回覆「拜登總統期待與習主席再一次交談。我們在適當時間會這麼做。我們肯定會讓你們知道情況的發展。重要的是那些溝通管道保持開放。當然現在局勢很緊張。我們希望見到這種關係能有一個更好的立足點，當時機適合兩位領導人交談時，它就會發生。」

柯比說，儘管如此他還是要強調，美中兩國一直都能保持溝通管道暢通，甚至在所有這些緊張局勢發生時依然如此。

柯比指出，事實上，美國還在準備讓國務卿布林肯（Antony Blinken）能按幾個月前計劃的那樣前往北京，現在美國也正在和中國討論關於財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）應邀訪問中國，以討論經濟事務的安排。

記者又問柯比，拜登有沒有可能與蔡英文通話？拜登對麥卡錫與蔡英文會面有什麼看法？

柯比沒有直接回覆拜登是否與蔡英文通話的問題，而是重申拜登當局的立場，他表示，「台灣總統在美國過境並沒有不尋常之處，正如蔡總統所做的一樣。而且台灣官員，包括總統級別在內，與美國國會成員見面也沒有什麼不尋常之處，正如蔡總統所做的一樣。再一次說，沒有理由對此有任何過度反應。」

對於解放軍在台灣周邊的軍事演習，柯比再一次表示，中國沒有理由對台灣總統過境美國做出過度反應，無論是軍事或其他形式。他說，「我們正在盡可能地密切注意這些演習，正如你能想像的一般。看來那是一種對不需要反應的事情做出的反應，我之前的答覆就說過。」

柯比說，中國也對此事做出言辭上的反應，「不過我們非常有自信和信心，我們在地區有足夠的資源與能力，來保護我們在印太地區的國家安全利益。」

柯比也強調，「沒有理由台海緊張發展成任何形式的衝突。我們的一個中國政策沒有任何改變。我們不支持台灣獨立的事實也沒有任何改變。我們不希望要見到單方面、而且顯然不希望看到以武力改變現狀的事實也沒有任何改變。」

美國國防部發言人馬爾（Chris Meagher）則表示，美國持續與中國保持開放的溝通管道，不過至今中國仍然對與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）接觸的請求予以拒絕。

馬爾也表示，美國海軍尼米茲號航母打擊群及一艘海軍陸戰隊兩棲戰備群將持續在該地區進行例行行動。