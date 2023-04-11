塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，從4月11日至「小滿」5月21日為期40天內容易遭小人捅刀的前4名生肖，依序是生肖龍、狗、牛、兔，其中第1名的生肖龍在工作與生活中將面臨許多壓力和挑戰，此時需保持低調，以免引來小人忌妒之心並掉入陷阱中。

▍第4名：生肖兔

生肖兔在「小滿」節氣之前，容易遇到許多阻礙和難題，此時小人會製造許多麻煩，讓他們深陷水深火熱中。因此需注意保持冷靜，凡事多留心眼，以防被陷害。另外，不可參與風險高且走在法律邊緣等事情，做個誠實守信的人，將有助於避免無端的是非。

▍第3名：生肖牛

生肖牛在「小滿」節氣之前，會面臨的困難主要來自身邊的人。可能會發現曾經信任和依賴的人將開始產生質疑或背叛，因此需多加小心，注意身邊人的言行舉止，避免被利用。另外，在生活和工作中，遵守規則和法律，不做出任何違反道德的事情，可幫助避免無謂的麻煩事情。

▍第2名：生肖狗

生肖狗在「小滿」節氣之前，會面臨的問題是來自於自己的行為，可能會發現曾經犯下的錯誤，現在開始漸漸露出端倪，引起小人注意，因此需檢討自己行為，盡快糾正錯誤，避免被小人趁機攻擊。另外，不可過度沉迷於酒色貪欲之中，保持頭腦清醒，這將有助於應對小人的挑釁和挑撥。

▍第1名：生肖龍

生肖龍在「小滿」節氣之前，無論是在工作還是生活中，面臨許多壓力和挑戰，此時必須保持低調，並懂得避免在工作與人際關係引起小人的嫉妒之心，可能會遇到一些熟人或同事因眼紅而刻意排擠或挖洞給他們跳。天時地利人和都很重要，倘若時不我與，就得保持冷靜和耐心，等待機會到來。