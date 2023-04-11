●美國財政部指出，財長葉倫將於世界銀行與國際貨幣基金組織年會期間主持圓桌會議，強化世銀與其它國際金融機構，在氣候變遷等國際議題上的對策。同時，葉倫也希望這兩間全球大型金融機構可更佳地因應最新狀況。

●負責國際事務的美國副財長Jay Shambaugh表示，美國不尋求與中國大陸脫鉤，或以任何方式限制中國大陸成長。拜登政府仍致力與中國保持暢通的溝通管道，避免可能導致衝突的誤判，中美兩國之間的經濟關係，仍有很大空間可以發展。

●紐約聯邦準備銀行行長John Williams認為，美國通膨有望在今年內降溫。目前6%的通膨率，今年內很可能逐步減至3.75%，到2025年再降至2%。同時，現行3.5%的失業率，可能逐漸增至4%至4.5%之間。

●美國共和黨眾議員、眾議院中美戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher，關切特斯拉在中國大陸興建新電池廠一事。特斯拉已宣布，將在上海建設一間超級工廠，專門生產電池Megapack，每年產能粗估1萬個並銷往全球。

●日前，傳出OPEC+意外減產消息後，市場未有其它重要新聞，市場觀望氣氛濃厚，國際油價在連漲3周後表現弱勢。紐約期油收跌96美分或1.2%，每桶79.74美元。倫敦布蘭特期油收跌94美分或1.1%，每桶為84.18美元。

●美國上周公布的就業數據較預期強勁，市場對於聯準會5月升息預估加溫，支持美元匯價走高。同時，日本央行新行長植田和男表態，繼續實施目前超寬鬆政策不變，日圓走低。美匯指數一度漲至102.81，約1周以來最高，最後在102.55，漲0.53%。

●紐約期金收跌22.8美元或1%，每盎斯為2003.8美元。現貨金一度跌至每盎斯1981.74美元，最新為1989.38美元。匯銀專家認為，金價在2000美元尚有支撐，但美元匯價若強勢，金價有機會下探1970美元。