晶華表示，集團3月營收動能仍延續前2月佳績，若排除達美樂披薩及麗晶（Regent）海外營收的基期不同因素影響，首季營收亦較疫情前的2019年同期成長達18.59％，實則創下歷史新高。

晶華指出，在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場已逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店因此受惠，眾多大型會議團體及展覽使館內會議場地的需求增高，進而提升住房業績。

晶華表示，台北晶華3月住房率達近8成、平均房價續升至6000元，客房營收恢復至疫前9成。除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大增外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢，也帶動館內各餐廳包廂消費明顯成長。

展望後市，政府普發現金6000元自10日開放民眾於ATM領取，晶華旗下台北晶華、晶英及捷絲旅等3個品牌共11間酒店聯手推出「政府發現金、全民遊晶華」住宿餐飲專案，加碼各式折扣優惠及入住禮遇，預期將為集團第二季營運創造強勢動能。

此外，五一勞動節連假預計仍有一波出遊潮，晶華旗下各酒店均推出各式住房專案優惠，並對母親節檔期祭出多款內用、外帶的母親節大餐及住房優惠。晶華表示，目前各據點4～5月的平均住房率仍維持約8成左右水準，節慶效應將明顯有助當月營收成長。