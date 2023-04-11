參加婚宴會看和新人交情和宴客場地決定禮金，一名馬來西亞男子近日收到親友的喜帖，拆開後發現信封內還附了一個空紅包袋，上頭註明喜宴的「公定價」，規定參加賓客每人都要包250元令吉（約新台幣1728元），他一家四口有2大2小，須包1000元令吉（約新台幣6920元），讓他超級傻眼。

據《星洲網》報導，一名男子收到親友結婚的喜帖，打開後發現裡面除了帖子，還附有一個空紅包袋，上面寫著「無論男方或女方的賓客，每人一律包250元令吉。」

紅包上還強調，若沒有現金也可用銀行轉帳或電子支付給禮金，但參加婚宴當天必須把轉帳明細放到紅包袋裡，給收禮桌的人員確認。男子指出，預計一家四口、2大2小出席，如果依照紅包袋上的「規定」包禮金，須包1000元令吉，令他不滿。

消息傳出，不少網友也傻眼，「宴客還怕賠錢？」、「第一次看到要宴客的新人訂出公訂價」、「要這樣規定，我去吃吃到飽就好了」、「確定這樣會幸福嗎？」、「這樣還不如公證結婚，不要辦了。」也有人說可以接受這樣的規定，但保證不會出席。