根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，今晚有數以千計的用戶無法連上蘋果公司（Apple Inc.）多項服務，包括Apple Music、支援服務與App Store。

路透社報導，在斷線高峰期，有3300多名用戶通報無法連上Apple Music，有近2200件連不上美國App Store的通報。

Downdetector追蹤故障方式是透過整理數個來源的狀態通報，包括使用者在其平台傳達的不良事件。故障事件所影響的使用者人數可能比通報數字還要多。