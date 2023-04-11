大陸全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，將於4月13日至18日到香港考察，並出席港府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮。

香港行政長官李家超代表香港特區熱烈歡迎和感謝夏寶龍來港考察。他指，特區政府會作出一切適當安排，全力支持，確保考察順利進行。

全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，暫未清楚夏寶龍具體行程，但認為其到港了解一下香港最新發展亦是好事。至於會否在國安教育日開幕禮或其他相關活動發言，譚耀宗指未能確定。