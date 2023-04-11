女星李毓芬外型亮眼，雙棲歌唱影視領域表現不俗， 先前推出單曲《再見公主》，MV兩周時間點閱破億，至今4個月累計點閱將近1.6億次，驚人數據引發網友熱烈討論。有資安專家分析李毓芬的臉書粉專，發現她粉專的貼文留言中，竟高達91%是假帳留的。

資安專家陳盈豪在他的臉書發文表示，他以自行開發的FB駭客網路爬蟲工具，分析李毓芬粉專今年3/8的貼文，留言的人共607個用戶，分析出該貼文至少有91%假帳號，共555個，而偵測假帳號的許多方式，他目前還只有使用一種方式就抓到數量龐大的假帳號。

接著陳盈豪指出，這555個假帳號從創建後到目前2023年4月為止，發文時間仍舊都落在2022年10月30日、31日，以及2022年11月15日、16日，他推測：「主要假帳號生產來自兩批日期，每次工廠為假帳號發假的個人貼文，工廠運作約1天多。」

最後他開玩笑表示，若以後他演講或去學校教課，要教FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書。上課前，要求學生們跟他一起念：「謝謝李毓芬老師提供教材」，網友也紛紛留言回應，「是花錢買假流量嗎？」、「太厲害了」、「是想讓美女忘不了你嗎？」、「會不會是網路行銷公司」