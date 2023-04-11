國民黨主席朱立倫日前表示，將採取徵召的方式選出2024總統大選候選人，而藍營內部有消息指出，「耐不耐打」也會成為評估徵召人選的指標。對此。資深媒體人韋安今（11）日表示，從新北市長侯友宜過去遭遇的抨擊，就可看出他非常耐打，且「無論怎麼打，侯友宜還是會挺下去。」

韋安今於臉書提到，侯友宜在2018、2022年兩次市長選舉都是大贏，且在擔任新北正副市長13年期間，信任度、好感度都在全台政治人物中數一數二。韋安強調，侯友宜的耐打度不僅是藍營，也是所有政治人物中最強的，「在幾十場槍戰都活下來了，很可能有某種天命。」

此外，韋安還以「政治正確」、「個人操守」、「施政能力」三個方向，來分析侯友宜的耐打程度。

一、「政治正確」耐打度：侯友宜在鄭南榕案被打了兩次，證明侯沒有「政治正確」的「不正確」和人性道德面的缺失。

二、「個人操守」耐打度：侯友宜文大宿舍案經過檢驗，是家族理財，沒有任何違法問題。且因政治因素，該處地產不再充當宿舍，反而讓文大學生少了一個較平價的租屋選擇。

三、「施政能力」耐打度：疫情間小童案，侯友宜被媒體和綠營批的昏天暗地，狂打了2、3個月。然而監察院調查和法院判決結果，候友宜都沒有責任，且也沒影響民眾在選舉中對侯的支持。

韋安強調，侯友宜40多年來經歷過無數次生死關頭和各種嚴格檢驗都挺過來了。能走到今天這步，就像侯說的，「我的命是無數兄弟相挺」、「我們的命是為了國家而存在」，因此無論怎麼打，侯都還是會挺下去。