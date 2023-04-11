藝人葉璦菱兒子藝人ØZI 和前女友的48秒性愛影片，在去年初在網路上流傳，ØZI和前女友報警後，檢警查出余姓、徐姓等7名嫌犯涉嫌轉傳性愛片，台北地檢署11日依違反《個資法》、《刑法》妨害風化等罪起訴7人。

本名陳惟凡的藝人ØZI 性愛片是在2022年1月17日到18日間，突然在網路上瘋傳後，ØZI 得知後在19日深夜向警方報案，ØZI 表示，該影片是5年多前拍攝，是女方使用自己手機拍攝，事後影片檔案也在女方那裡。

據了解，ØZI 的前女友則稱，當初拍攝影片的手機，因公司需要，在刪除所有影像檔案後，交給員工做為公務機使用，不知道為何這段影片會外流。

檢警根據ØZI 提供的網路論壇進行追查，發現是由徐姓男子在18日張貼在需要密碼登入的加密網站，循線找到徐男到案。據了解，徐男供稱影片是自LINE群組取得，檢警溯源查出是余姓男子先將影片傳到「開心過生活」LINE群組，後由王姓、伍姓、鄭姓等男女陸續轉傳。

檢察官根據大法庭109台上大字1869號要旨，認為侵害個資的前提不只是為了謀取自身利益，損害他人利益，也觸犯《個資法》，由於性愛影片中明顯可見男女主角容貌，足以損害2人的人格權、人性尊嚴，以及性生活內容等他人利益，依《刑法》散布猥褻物品罪、違反《個資法》2罪起訴徐男7人。

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