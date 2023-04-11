女星楊丞琳自女團「4 in Love」出道，單飛之後憑藉歌曲《曖昧》爆紅，之後跨足戲劇圈的她成績也相當亮眼；不過近年來將事業重心轉往大陸的她，卻頻頻因跳舞時表情「用力過猛」遭到網友嘲諷，更掀起一股模仿熱潮，而日前她再度登上大陸綜藝節目大跳融合現代與爵士的舞蹈，獲得不少好評，且值得注意的是她還特別選用老公李榮浩的歌曲隔空放閃。

楊丞琳自參加《乘風破浪的姐姐2》後便將事業重心轉向大陸，並常在各大綜藝節目中大秀舞技，而這高強度的通告密度，也讓楊丞琳練舞練到腳趾被磨破，不過從她去年4月分享自己熱舞的影片並寫下「就是一段，很累的舞，盡力了，這支編舞好好看，超喜歡！來自街頭女戰士的HEY MAMA」後，卻引來許多網友吐槽「這是什麼驅魔儀式嗎？」、「關靜音欣賞這支舞蹈，特別有趣」等，而之後的舞蹈影片或演出也都招來不少批評。

然而，近日她在節目《了不起！舞社》第2季中與舞蹈老師黃瀟合作雙人舞「愛過．錯過」，可見楊丞琳穿著黑色裸背挖空長裙，嫵媚勾人且專注的表情，搭配她曼妙的舞姿，散發出超強女神氣場，讓現場觀眾看了驚呼連連；此外，音樂她也精心挑選了李榮浩所創作、演唱的《也許是愛情》。

影片曝光後，許多網友留言大讚「表情有進步」、「很適合跳現代舞」、「看完覺得她不適合跳太用力的舞，比較適合跳這種的」、「熱愛會讓妳更進步，努力不會白費的」，對此，楊丞琳在微博透露，已經約莫5個月沒有跳舞，其實心裡的壓力不小，也坦言「所以這支舞無論練習還是演出時，都是全身筋骨酸痛的狀態，但是看見一天天作品成形的樣子，真的覺得很值得」。