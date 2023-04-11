中國和日本兩國10日在東京舉行第15輪「海洋事務高級別磋商」，日方對於中國在台灣周邊軍演一事，提出台灣海峽和平穩定的重要性。中方則要求日方「不得插手台灣問題」。

共同社報導，日中有關部門司局級官員等就東海等海洋相關問題展開探討。近幾年的海洋磋商均以線上方式舉行，這是2019年5月後時隔約4年再次以線下方式實施。

日方對中國在日本周邊包括中俄聯合行動在內的軍事活動趨於頻繁表達了嚴重關切。此外，鑒於中國為回應總統蔡英文與美國眾議院長麥卡錫會晤而在台灣周邊實施軍演，日方指出了台灣海峽和平穩定的重要性。

根據中國官媒央視，「中方就日方近期在東海、釣魚島、南海、台海等問題上的消極動向闡述嚴正立場」，要求日方停止一切侵犯中方領土主權、損害中方海洋權益及導致局勢複雜化的言行，「不得插手台灣問題」。

對於福島第一核電站處理水排放入海計畫，日方以中國持續對外發布未基於科學依據的訊息為由提出強烈抗議。中方則敦促日方正視國際社會正當合理關切，以公開、透明、科學、安全的方式妥善處理核汙染水排放。

此外，日方對中國在東海日中中間線的中方一側海域設置開採氣田的設施表達了嚴重關切。雙方確認就2008年達成共識的氣田共同開發繼續溝通。日方還要求中方對中國漁船在日本海漁場附近違法作業採取措施。

中日雙方確認將為3月底設置完成的海空聯絡機制直通電話（熱線）早日啟用推進協調工作，並同意加強防務各領域交流、加強中國海警局與日本海上保安廳對話合作、全面落實「中日漁業協定」等。

雙方原則同意，今年年內在中國舉行中日海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商。