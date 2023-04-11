今年全球電子供應鏈仍面臨庫存堆積問題，邑昇PCB主打客製化利基市場，應用領域廣闊，有助分散單一應用市場需求下滑風險；LED自行車燈則持續研發新機種，升級性能並精細外觀與材質，預期在明年度推出新產品，帶動營運穩健成長。

此外，邑昇於台北國際自行車展上推出兩款全新車款：e-GRAVEL BIKE Junior及e-Balance BIKE Bulldoggy。e-GRAVEL為當前市面上唯一一款專門針對青少年所設計之公路電輔礫石車，以精簡俐落的外型吸引年輕族群，其尺寸亦同時滿足亞洲女性需求；而e-Balance平衡自行車主打學齡幼童市場，讓適齡孩童學習平衡與滑行，新車款皆主打歐美利基市場。

不僅如此，既有貨車款e-cargo已完成樣品確認，並與當地合作夥伴啟動上市行銷方案，預計今年將陸續開始出貨，包含美加兩國，以及荷蘭、比利時、盧森堡等地，歐盟與北美自由貿易區皆是台灣e-bike兩大主力市場，產品落地代表邑昇在e-bike事業取得了重大突破性進展，公司將積極與經銷商共同拓展業務版圖，推進海外市場佈局，搶佔歐美節能減碳環保新商機，後市發展可期。