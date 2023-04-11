亞泰金屬表示，公司目前在手的設備訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於客戶下單與設備出貨時分別已收取3成訂金及5成設備出貨款，後續隨設備安裝及驗收階段完成，將會逐步認列營收，以目前在手訂單、裝機排程與營收認列進度來看，整體營運掌握度可到2024年。

亞泰金屬進一步表示，因應下游客戶的訂單快速成長以及出貨設備多元化，公司的新廠將於5月中旬正式落成，下半年加入生產行列，初步規劃以水平式塗佈設備製造為主，搭配生產直立式含浸設備為主的一廠產線，應用產業範圍將更加廣泛。

亞泰金屬對今年展望持審慎樂觀看法，目前產品安裝與測試進度均正常，因應訂單交期需求及出貨設備多元化，新廠將於下半年加入生產行列，以符合客戶的需求；此外，公司近期陸續接獲CCL客戶直立式含浸設備急單，以及泰國、馬來西亞及印度等新興市場客戶的詢問，公司將秉持在地服務的精神，配合客戶需求，評估至東南亞地區設立據點，就近服務客戶，持續拓展新設備及新市場佈局，維持公司中長期穩健的成長動能。