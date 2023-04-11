吳女懷疑老公與百貨公司櫃姐陳女有感情糾紛，去年6月間在臉書指名道姓大罵陳女與她9歲女兒「爛小三，破壞別人家庭」、「搶人老公不知羞恥」、「兩個噁心的爛人」、「你們不是人」等語，揭露百貨公司、就讀學校等資訊；她並直奔櫃位當眾扯下陳女口罩、打耳光，嗆「讓妳做不下去」、「不要臉的小三」，經陳女報案，檢方依加重誹謗等罪將吳女起訴。

41歲吳女懷疑老公與陳女有感情糾紛，去年6月10日在臉書3次公開發表限時動態訊息，指名道姓大罵陳女「勾引別人先生的爛小三，破壞家庭」，「剛離婚就勾引男人，沒有羞恥心的女人」，並點出百貨公司名稱喊話：「搶人老公不知羞恥噁心、噁爛、忘恩負義，你們會有報應的」，還揭露吳女9歲女兒的姓名、學校等個資，並說，「她的女兒好可憐，是小三的女兒」。

吳女在去年11月13日晚間更直奔櫃位，公然扯下陳女戴的口罩，甩她耳光，恫嚇「我天天來找妳，讓妳做不下去，不要臉的小三，勾引我先生、小孩，憑什麼在這裡上班」等語。

陳女不甘受辱報案，吳女到案坦承上傳限時動態文字等情事，陳女也找人作證吳女到櫃位公然侮辱、打人。案經檢方偵結，依違反《個資法》、《兒少法》及加重誹謗、公然侮辱、傷害等罪，將吳女起訴。