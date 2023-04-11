新竹一名女子日前喝到爛醉倒臥在新埔鎮的路邊，被一名男子騎車經過時看到，男子把她扛到後座載到朋友家性侵，女子一早醒來發現沒穿衣服，要求男子載她到超商，再由朋友接走；男子事後發現女子是一名朋友的女兒，法官認為他罪刑嚴重，依乘機性交罪，處有期徒刑4年。

判決書指出，男子在前年12月14日凌晨1時許時，騎車經過新埔鎮某處時，發現女子酒後昏睡意識不清、身體無力、倒臥路旁，他因此攙扶對方上坐墊後，騎到朋友家在凌晨4點多時性侵對方，女子7、8點清醒時發現自己裸體，打電話請朋友來接她，事後到醫院驗傷提告。

女子清醒後發現自己身上無任何衣著且不知身在何處，才向男子借用電話聯絡友人，並約到芎林鄉某便利商店，由男子騎機車搭載她至該地點後，才由友人載返，女子當晚就前往醫院驗傷採證，法官根據女子繪製男方住所擺設位置圖、路口監視器和驗傷採證光碟等證據，認定性侵事實明確。

法官認為男子不思尊重他人性自主權，侵害女子且造成身心受創，且後才知道女子是朋友的女兒，認為顯然是隨機帶走倒臥路邊的女性乘機性交，衡酌被告坦承犯行之犯罪後態度、其犯罪之動機、目的、手段、行為態樣，及其自陳之智識程度、工作經歷、家庭及經濟狀況，依乘機性交罪，處有期徒刑4年。