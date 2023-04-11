一名網友家中設有祖先牌位，搬新家時將祖先牌位放在舊家沒帶走，也沒回去祭拜，原本做生意賺很多錢，卻開始出現問題，甚至被跳票、倒債、出車禍；最後搬回舊家，開始繼續拜祖先，沒想到竟已被「孤魂野鬼」入侵。

資深媒體人林裕豐在《震震有詞》節目中分享，一名男網友家中設有祖先牌位，原本住在舊國宅，家中水果生意越來越好，還開了24小時店面，賺到錢後買了新房子，舊家具、祖先牌位都放在舊家沒帶走；沒想到一家人搬入新家後陸續出狀況，生意變差、被跳票、被倒債、爸爸開車自撞柱子、弟弟和媽媽接連出車禍、男網友自己也被腳踏車撞到骨折。

該家庭發生一連串的衰事，原本賺的上千萬家產全賠光，只好搬回舊國宅，又開始拜祖先，不過因為家裡環境變差，因此祭拜有一搭沒一搭的。搬回舊家後也發生許多怪事，常常晚上會聽到腳步聲，甚至浴室無緣無故「被反鎖」。

命理老師前往查看表示，當初他們搬新家時，把祖先牌位拉下來，祖先的靈也走了，「有一些東西就進去了」，所以他們事後搬回去，媽媽以為拜的是祖先，「裡面已經是一些孤魂野鬼了，要拜就要繼續拜，有一頓沒一頓的，小鬼就會弄你了。」後續請師傅處理，將祖先請回來，生活才逐漸平安。

對此，民俗專家謝沅瑾指出，很多人老家都有祖先牌位，通常只要講好，可能每個月哪幾天回去拜，或是平時忙碌，3節才回家拜，「只要講清楚，一般來說都不會有問題。」

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