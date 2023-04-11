美國務卿布林肯（Antony Blinken）11日至14日將陪同美國總統拜登（Joe Biden）出訪英國和愛爾蘭等地，隨後訪問越南及日本。但與此同時，位於大陸海南的洋浦海事局發布航行警告，宣布將於13日至15日在鄰近越南的北部灣海域進行實彈射擊訓練，嗆聲意味濃厚。

據中國海事局網站消息，洋浦海事局8日發布航行警告，自4月13日8時至4月15日12時，北部灣19-48.0N／108-40.0E、19-48.0N／108-46.0E、19-42.0N／108-46.0E及19-42.0N／108-40.0E諸點連線水域範圍內進行實彈射擊訓練。

值得關注的是，美國參議員默克利（Jeff Merkley）8日在越南河內訪問時表示，布林肯將於下周訪問越南，顯示華府今年來欲把與河內的外交關係提升到更高層別的努力。路透當時報導，預計布林肯將於15日訪問越南。

美國務院11日證實消息稱，在陪同拜登訪問英國和愛爾蘭後，會前往越南首都河內，他將與越南官員舉行會談，並慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10周年。之後布林肯將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。