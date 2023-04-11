花容失色！彰化一間高職進修部昨晚驚傳有色狼闖入，2名女學生如廁時查覺異樣，隨後發現竟有1名中年男子躲在廁所裡，當場嚇得驚聲尖叫。警方獲報後當場逮捕該男，查出該男會躲在女廁疑似就是要偷窺，全案訊後依潛入住宅建築物及違反《性騷擾防治法》等罪嫌偵辦中。

二林分駐所副所長蘇昱辰指出，昨晚有1名男子在該校非開放時間闖入，並潛藏在女廁中，意圖偷窺女學生如廁，並驚嚇到女學生，該所接獲通報隨即派員到場，將該男帶回偵訊，全案依妨害自由罪章的侵入住宅建築物罪及違反《性騷擾防治法》等罪嫌偵辦。

警方與校方人員當場逮捕藏身女廁的傅男。（民眾提供）

經查，該名37歲的傅姓男子身上未攜帶攝影器材，僅有手機，其手機內並無女學生如廁等畫面，至於有無其他被害人遭到偷拍，全案仍在清查中。

校方說，據了解，昨晚約8時許，進修部有2名女學生上廁所時，其中1人發現有異樣，遂通報老師及校安人員，並同步通報警方，當場逮捕1名鬼祟男子。校方強調，後續會依法處理，在24小時內進行校安通報，並召開校園安全小組會議，也會在各個集會場所做校園安全教育叮囑及宣導。

二林地區的居民指出，遇到這種事不但女學生會害怕，相信每位家長也都會很生氣，除了希望警方加強巡邏及查察，校方也要落實各項定時定點的查察工作，以減少校園安全死角；他若是該校家長，他也願意配合校方及其他家長成立巡邏隊，以避免有心人士闖入。