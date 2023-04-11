教育部近日公布112學年大專校院學雜費基本調幅上限為0.53％，以公立大學每學期學雜費3萬元、私立5.5萬元計算，分別最多只能調漲159元、292元。聽到學雜費只能漲0.53％，私立科大校長苦笑說「太了」，他們應該不會申請調漲。

教育部對於學雜費基本調幅皆係參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增 率、受雇員工薪資年增率進行核算。因此，112學年度學雜費基本調幅上限則為0.53％。

教育部表示，學校若想調整學雜費，須規定完成校內相關資訊及研議公開程序後，得於公告期限內提出申請，經核定者，始得辦理學雜費調整。

教育部說，鑑於學雜費調漲議題備受社會關注，大學也須積極落實資訊公開機制，並強化財務籌措的能力。教育部除會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇外，也會考量學雜費涉及學生與家長負擔能力，將和大學進行充分溝通及意見交換，共同努力與各界尋求共識。

龍華科大校長葛自祥聽到今年學雜費只能漲0.53％，他苦笑說「的確太少了」，他個人傾向龍華科大今年正規學制不申請調漲學雜費，但最後還要校務會議支持。他說，申請調漲學雜費有很多程序要走，而最後只能漲0.53％，實在不划算。

台科大主秘呂正修則說，申請調漲學雜費前，還要辦公聽會與學生溝通，有很多程序要走，若只能漲0.53％，實在是太「杯水車薪」。台科大目前還沒有討論過要調漲112年學年雜費這件事。