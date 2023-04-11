近期毛豬價格大漲，中央畜產會統計顯示毛豬每公斤價格達到歷史高點的99.96元，許多市場甚至已漲破百元，農委會對此決定至少進口3000公噸的豬肉，並協調台糖公司增加供應，盼讓豬肉供應回穩。不過，農業專家「Linbay好油」林裕紘發現，明明藍綠政府救豬價的方法一樣，但養豬協會的反應卻截然不同。

近日豬價大漲，農委會日前呼籲豬農勿惜售，應配合各產銷管道有秩序出豬，穩定市場交易供應，並在昨日加碼宣布，將由中央畜產會專案進口至少3000公噸的豬肉，同時也已協調台糖公司單月增加3000頭毛豬的供應，接下來更會依產銷需求機動增加肉品市場休市日，達到穩定毛豬產銷及價格。

林裕紘今（11）日在臉書貼出過去的新聞，只見2014年時因為小豬下痢疫情導致毛豬拍賣價創新高，經農委會評估缺口至少達到1萬公噸，因此決議專案進口3000公噸的豬肉，結果當時養豬協會竟在時任立委潘孟安的陪同下召開記者會，當場下跪喊打壓。

林裕紘酸，反觀近日養豬協會無聲無息，「看到他們過去出來跪的照片我突然懂了，只有國民黨做是打壓豬農，我們民進黨是懲罰囤豬的農民，完全就是社會公義，穩定產銷，真棒！」