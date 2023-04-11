吳姓夫妻攀登長壽山受困峭壁，警消獲報後馳援。（警方提供）

台中市吳姓夫妻10日在和平區雪山路攀登長壽山，返程時起霧想走捷徑，疑不熟悉地形，導致受困峭壁進退兩難，大棟派出所員警獲報排上山壁找到兩人，因山形高低落差太大無法再往上攀爬，於是等待消防人員救援，2小時候順利將人救下山。

和平警分局表示，大棟派出所所長謝濬紘、警員張健能昨下午1時許接獲報案，一對吳姓夫妻在和平區雪山路攀登長壽山受困，員警立即聯繫消防隊前來合力搜救。

員警先從消防隊取得受困民眾電話定位後，得知受困地點在雪山路21.3公里處附近，員警趕往現場，以巡邏車警報器與受困民眾吹哨聲相互聯繫，確認受困位置後，員警爬上山壁陡坡看到受困民眾，因山形高低落差太大無法再往上攀爬，於是先拋丟尼龍繩將2人登山裝備拉下來，並安撫情緒等待救援。

下午2時30分，和平及谷關消防分隊4名搜救人員抵達後，評估無法使用繩索讓受困民眾攀降至道路，決定從側面山溝往上攀爬救援，員警與消防人員於下午3時35分合力將受困夫妻順利護送下山，並由員警載送兩夫妻至停車處開車返家。

吳姓夫婦表示，兩人平時有登山經驗，早上從台中市區出發，7時許就抵達登山口開始登山，曾聽聞攀登長壽山無需原路折返，另有捷徑可從鳶嘴山西側下山，因從未走過並不熟悉路況，又遇到山區起霧而迷路受困峭壁，幸好有熱心的員警及消防搜救人員即時救援脫困。

和平警分局提醒，前往山區旅遊、登山的民眾愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，且山區氣候多變化，迷途、受傷的求救案件也較多，登山前請衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶齊全的裝備結伴同行，如屬高山，應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以免發生危險。