受到都市計畫影響，原本位在新北市三重區大仁街上的國光客運總站，搖身一變成為面積近900坪、兼具滯洪與休閒遊憩的「大仁公園」，今(11日)舉辦捐贈暨啟用儀式；三重區長王坤南表示，感謝捐助土地並建造具有治水防洪需求的公園，未來也希望能發揮拋磚引玉的效果，響應捐贈具前瞻性設計的都會公園。

這個由民間捐贈「大仁公園」位於三重區的大仁街上，原本是國光客運總站，後因該區域都市計畫變更為住宅區，因此建設公司規畫約2957平方公尺的面積作為公設回饋，興建這處兼具儲存雨水及防洪公園。

該公園正中央有一大草坪，下方隱藏著層層雨水積磚，既可涵養水份，調節氣候，也可載重，乾旱時節更能抽出蓄存雨水利用，防洪又防旱，而步道則是採用透水混凝土，黑白相間的色彩搭配，既美觀鮮明，雨水還可直接滲入，避免逕流造成積淹水。

王坤南表示，為因應極端氣候的影響，並避免短時間的強降雨導致積淹水，大仁公園除有滯洪防治淹水的特性外，公園內也設有遊具、沙坑、寬廣步道及種植植栽，提供民眾嶄新的遊憩休閒的好去處。

他說，這座公園以滯水防洪為上位的設計，同時也兼顧了自然生態及永續需求，另外複層式的植栽設計，大量採用本土原生物種，如樟樹、茄冬、台灣櫸木、烏心石等，寬廣的步道、小而美的沙坑及實用的組合式遊具，可說是一座內外美兼具的公園。

捐贈土地的築禾建設股份有限公司代表、總經理黃劍輝表示，近年來新北市三重區都市區域蓬勃發展，人口密度成為新北市第4高的行政區，為滿足在地居民日常休憩活動使用，築禾建設打造「大仁公園」捐贈新北市政府，並規劃步道、休憩沙坑、兒童遊戲區等設施，除了提升市區綠地覆蓋水準，同時降低熱島效應，提升都市景觀、美化市容，相信日後能成為周遭居民的優質活動空間。