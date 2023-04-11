5年前擔任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維，謊稱幫涉案遭調查的砂石業者稱「沒有問題，我會處理」，讓對方誤以為他幫忙「喬」案，提供60萬元賄賂給他，但他收了錢拿去做為自己投資使用，最高法院駁回白的上訴，將他判刑4年，褫奪公權2年定讞。

判決指出，白喬維先後擔任台中市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊分隊長、該局犯罪預防科警務員、該局第四分局秘書室警務員等職務，利用其與偵八隊官、警熟識之職務上衍生機會，向涉及他案的陳男佯稱，可代為打點偵八隊隊長及隊員。

2018年陳男因涉採砂石案被偵八隊帶回詢問，白喬維利用他曾擔任偵八隊分隊長，且當時任職於犯罪預防科，與偵八隊人員熟識，對陳男佯允「會盡力幫忙」「好，我知道了」「沒有問題，我會處理」「不要煩惱」。

陳男誤認白代為打點偵八隊人員，因而拿出裝有60萬元之牛皮紙袋給白，白男得款後，並未代為打點偵八隊人員，將賄款匯入帳戶內，用在自己居住房屋之修繕及作為投資期貨備用金等，後來陳男因其他盜採砂石案件遭偵辦，並經羈押，才知受騙。

台中高分院更一審認定，白喬維觸犯公務員利用職務上之機會詐取財物之貪汙犯行，但他在偵查中自白，並已將犯罪所得60萬元全部返還陳男，自動繳交全部所得財物，可減輕其刑，判處有期徒刑4年之刑，並褫奪公權2年，白提上訴，最高法院駁回確定。