86歲謝賢是謝霆鋒的爸，他與狄波拉離婚後曾與小他49歲女友CoCo交往，但近年謝賢證實兩人情已逝。近期，網上突然流傳謝賢疑似又談爺孫戀，和一位漂亮美女牽手約會影片瘋傳，但隨即就被起底，該人只是自稱「謝賢模仿達人」的網紅，引來網友調侃過去曾為此事飆粗口的謝霆鋒又要火大了。

謝賢過去與「小淘氣」甄珍有過一段婚姻，離婚後與狄波拉再婚，並生下謝霆鋒與謝婷婷，然而謝賢與狄波拉的婚姻維持了16年後告吹，風流的謝賢後來高調和嫩女友CoCo交往，成為演藝圈爺孫戀的先驅，熱戀時期常被拍到兩人當街擁抱、熱吻，甚至還一度傳出又有愛的結晶。

網傳謝賢又交新女友。（圖／翻攝自港劇辣評社微博）

2016年年底傳出謝賢小女友懷孕，對此，謝霆鋒回應：「有叫妹妹去問，結果爸爸送了兩句粗話給我『黐X線』（罵人腦子有病之意），那我跟爸爸的回應一樣」，拐個彎也用粗口回敬媒體，謝賢更發火說：「這樣都有得寫，有沒有搞錯，沒有這件事！」，而謝賢早年就承認已經結紮，時間點是女兒謝婷婷6歲的時候，主因是他認為養育的經費是其次，重要的是教育，要把小孩教育得宜才是重要的課題，可見他將生子議題看得相當嚴重。

眼尖網友表示該名網紅只是模仿謝賢達人。（圖／翻攝自港劇辣評社微博）

2021年謝賢承認和CoCo分手，還傳他給了女方2千萬當作分手費，補償女友過去貢獻給他的青春時光，至於主因，謝賢過去就大方表示其實不想耽誤女友的人生，因此不敢結婚，坦言真的「力不從心」，要女友遇到好男人就可以離開他，可說已將感情看得相當透徹。