國賓大飯店連續3年與聯合利華飲食策劃合作的「名廚領航培訓計畫」，透過聯合利華積極接洽雙北社福團體，媒合特殊境遇青少年參與由國賓廚師團隊規劃的「一個月、一領域」的3個月密集班培訓課程，讓青少年透過與主廚貼身互動的機會，不僅挖掘潛藏的烹飪技能，更透過聯合利華贊助的丙級考照培訓以及國賓大飯店提供的就業機會，串聯現在的興趣與未來的職涯規劃，點亮未來明星大廚之路上的第一盞燈。

自3年前聯合利華飲食策劃主動找到國賓的主廚團隊，希望藉由飯店專業廚師團隊的資源，以手把手教學烹調實作的方式分享經驗，期能幫助青少年探索廚藝領域發展的興趣，進而成為餐飲業中的明日之星。在經過兩年的合作後，由國賓大飯店行政總主廚林建龍率領的國賓廚師團隊將「名廚領航培訓計畫」的課程內容收斂聚焦丙級考照的方向，除了原本的中餐、西餐外，更涵蓋了中式點心的製作，透過活動說明會與現場實作的教授課程中，分享了餐飲職涯之路、廚藝基礎實作、餐飲衛生作業等，讓學員體驗飯店業廚房作業的不同的面貌。

過去兩年的培訓中，因屢屢看到原本生澀害羞的學員們在課程中都有令人欣喜的蛻變，不僅積極的與主廚們互動、提問，更透過分組的烹調作業任務，自發的融入團隊的作業模式，展現營運廚房中相互合作的精神，協助彼此完成指定任務。

據了解，培訓期間也有跨區通勤的學員每每要經3、4趟的轉乘，遠從三芝往返板橋通勤上課，即使下課後到家已是午夜，也從未缺席各項課程安排。更有第一屆的林姓學員在這個計畫的推動下，於去年九月開始到國賓大飯店的天母中餐廚房任職。國賓大飯店行政總主廚林建龍表示，國賓一直堅信除了烹調技藝與味道傳承之外，以自身的能力來回饋社會也是公司與國賓持續追求的目標。自早年的育幼院義煮、八斗子的海港永續海洋活動到近年的名廚領航培訓計畫，從一次性義煮的「授人以魚」到培訓計畫中透過互動引導的「授人以漁」，這種模式上的轉變不僅使國賓能持續，也穩定的投入社會公益，也因為這個計畫，國賓看到了資源貧瘠的少年們在培訓過程中展現驚人的積極與用心，也更堅定了國賓持續推動「名廚領航培訓計畫」的信念。

連續3年引介青少年來參加活動的「台北市東區少年服務中心」主任陳姝婷表示，由於弱勢少年缺乏安全感，即便很好的誘因，但對未知狀況難以掌控的憂慮，使他們較不願在不熟悉的狀況下輕易嘗試。慶幸透過「名廚領航培訓計畫」活動及說明會上與主廚們熱切互動，讓少年感受到被歡迎與接納。

有別於站在高位上的態度，大廚們的親切與用心，讓青少年在視野內親眼見識到很厲害的人物以開放的態度互動相處，留下非常深刻的印象，並且願意抓住機會去試、去投入，進而拓展自己的視野。此外，在成長過程中青少年們多數沒有家長持續穩定地照顧，這個計畫提供很棒的學習機會，不僅是廚藝方面，涵蓋至學習態度與價值，在生命歷程中有人不求回報、無私的教導，培訓過程中也有人持續關注他們的學習狀況，對他們來說是非常難得的體驗，也是一個非常有意義的活動。